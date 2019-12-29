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Блэк Чайна похвасталась пышной грудью в сексуальном халате с глубоким декольте

, 5:15 | Карина Бернтгольц Фото 15

Новое фото в эротичном наряде модель опубликовала на своей странице в Instagram. Поклонники не смогли устоять перед красотой девушки и закидали ее комплиментами.

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Фото, видео: Instagram @blacchyna

Американская модель Блэк Чайна свела с ума фанатов новой фотографией в Instagram. На своей странице в социальной сети 31-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует в сексуальном белоснежном халатике с глубоким декольте. Модель кокетливо смотрит вдаль, поднеся руку к лицу.

Как заметно на снимке, специально перед фотосессией Блэк Чайна сделала яркий вечерний макияж, уложила волосы и подобрала к образу изысканные аксессуары. Однако внимание подписчиков, прежде всего, было приковано к ее «аппетитным» формам.

Instagram @blacchyna

В комментариях пользователи отметили, что не могли налюбоваться фигурой модели. Некоторые мужчины признались, что американка пленила их своей красотой.

«Красотка!»

«Секс-бомба!»

«Горячая штучка!»

«Огонь!»

«Грудь — отпад!» — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Блэк Чайна в нижнем белье разгорячила фанатов.

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