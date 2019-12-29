Блэк Чайна похвасталась пышной грудью в сексуальном халате с глубоким декольте

Американская модель Блэк Чайна свела с ума фанатов новой фотографией в Instagram. На своей странице в социальной сети 31-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует в сексуальном белоснежном халатике с глубоким декольте. Модель кокетливо смотрит вдаль, поднеся руку к лицу.
Как заметно на снимке, специально перед фотосессией Блэк Чайна сделала яркий вечерний макияж, уложила волосы и подобрала к образу изысканные аксессуары. Однако внимание подписчиков, прежде всего, было приковано к ее «аппетитным» формам.
В комментариях пользователи отметили, что не могли налюбоваться фигурой модели. Некоторые мужчины признались, что американка пленила их своей красотой.
«Красотка!»
«Секс-бомба!»
«Горячая штучка!»
«Огонь!»
«Грудь — отпад!» — восхищались фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Блэк Чайна в нижнем белье разгорячила фанатов.