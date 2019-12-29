Блэк Чайна похвасталась пышной грудью в сексуальном халате с глубоким декольте

Американская модель Блэк Чайна свела с ума фанатов новой фотографией в Instagram. На своей странице в социальной сети 31-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует в сексуальном белоснежном халатике с глубоким декольте. Модель кокетливо смотрит вдаль, поднеся руку к лицу.

Как заметно на снимке, специально перед фотосессией Блэк Чайна сделала яркий вечерний макияж, уложила волосы и подобрала к образу изысканные аксессуары. Однако внимание подписчиков, прежде всего, было приковано к ее «аппетитным» формам.

Instagram @blacchyna

В комментариях пользователи отметили, что не могли налюбоваться фигурой модели. Некоторые мужчины признались, что американка пленила их своей красотой.

«Красотка!»

«Секс-бомба!»

«Горячая штучка!»

«Огонь!»

«Грудь — отпад!» — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Блэк Чайна в нижнем белье разгорячила фанатов.