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«Плохая девочка!» Блэк Чайна в нижнем белье разгорячила фанатов

, 12:23 | Ниса Мурзанаева Фото 177

Американская модель порадовала подписчиков серией «горячих» снимков, на которых показала пышные формы в откровенном наряде.

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Фото, видео: Instagram @blacchyna

Американская модель и бизнесвумен 31-летняя Блэк Чайна порадовала подписчиков серией «горячих» снимков. Красотка с пышными формами опубликовала в Instagram фотографии, на которых предстала в откровенном наряде. На фото манекенщица демонстрирует тонкую талию и идеальные изгибы в черном нижнем белье и короткой водолазке.

Образ Блэк Чайны на снимках дополнили: сумочка, декорированная под изделие из металла; невероятно длинный маникюр белого цвета и ожерелье в виде грубой цепочки.

«Кто это?» — спросила знаменитость в подписи к публикации, как будто удивляясь собственному преображению.

Instagram @blacchyna

Поклонники Блэк Чайны поспешили одарить кумира множеством лестных комплиментов. Многие фанаты отметили невероятную сексуальную энергетику, источаемую любимицей, и ее сочные формы. За несколько часов снимок набрал более ста тысяч отметок «мне нравится».

«Сладенькая!»

«Милашка!»

«Красивая женщина!»

«Плохая, плохая, плохая девочка!» — написали фолловеры.

Блэк Чайна начала карьеру, выступая в американских ночных клубах стриптизершей. В какой-то момент моделью заинтересовались медийные личности. В последующем манекенщица неоднократно снималась в клипах мировых знаменитостей и для обложек глянцевых изданий. В 2016 году красавица с пышными формами стала встречаться со сводным братом Ким Кардашьян — Робом. Однако через год звездная пара объявила о расставании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Блэк Чайна восхитила фанатов изгибами своего тела.

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