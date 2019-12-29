Два человека погибли при пожаре в Пензенской области

Пожар в частном доме в Пензенской области унес жизни двух человек. Как стало известно 5-tv.ru, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера экстренных служб города Кузнецка накануне в 23.00 по местному времени. Приехавшие на место ЧП пожарные спасли четырех человек, еще двоим — ребенку и взрослому — помочь не удалось.

В результате пожара два человека были отправлены в больницу, еще двоим — из них один ребенок — помощь медиков была оказана на месте. Среди госпитализированных, один человек находится в тяжелом состоянии, у второго повреждения оценены как средней тяжести.