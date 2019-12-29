Гигантский торт и море свечей: Стриженова показала видео с дня рождения дочери

Российская телеведущая Екатерина Стриженова поделилась на своей странице в Instagram видео со дня рождения дочери. 19 декабря Александре исполнилось 19 лет. По этому случаю для девушки подготовили настоящий праздник. Гигантский торт, украшенный аппетитными ягодами, море свечей, праздничные хлопушки — это только часть грандиозной вечеринки, организованной для именинницы, которую Стриженова отразила на кадрах. Судя по всему, вечер прошел незабываемо.

Как можно заметить на видео, чтобы поздравить Александру с днем рождения, собралось много гостей. Пожелания в адрес именинницы продолжили поступать и после вечеринки. До сих пор на странице Стриженовой в Instagram появляются все новые и новые комментарии, в которых пользователи тепло отзываются о дочке знаменитой телеведущей.

Instagram @strizhenovae

«Счастья ей и удачи по жизни!»

«Красавица! С днем рождения!»

«А у мамули, глядя на взрослую, умную красавицу, слезы на глазах и трепет в душе! С днем рождения!»

«Лапочка! Будь счастлива В такой семье чудесной других вариантов нет!» — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внук Екатерины Стриженовой покорил Instagram милым танцем.