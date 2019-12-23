«Пошла лезгинка»: внук Стриженовой покорил Instagram милым танцем

Забавный танец внука Екатерины Стриженовой умилил ее поклонников. Актриса разместила в Instagram видео, на котором полуторагодовалый Петя двигается под известную мелодию.

«Когда очень понравилась финская полька и устоять было невозможно! Но, мне кажется, что по кругу уже пошла лезгинка», — написала под роликом теледива.

Instagram @strizhenovae

Поначалу малыш с расческой и машинкой в руках качает головой в такт. Затем кружится вокруг себя, переступая с ножки на ножку. В довершении юной танцор описывает круги с согнутой в локте рукой, как подобает джигиту. Видео танца за день набрало 190 тысяч просмотров в соцсети.

Растроганные поклонники артистки сравнили кудрявого мальчика с медвежонком. Многие отметили, как он похож на деда Александра Стриженова.

«Бесподобный»!

«Хочу такого же кудрявого пупсика!»

«Боже, какое чудо белокурое»;

«Медвежонок»!

«Похож внучок на дедушку!» — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стриженова выложила в сеть смешное видео с сонным внуком.