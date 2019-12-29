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Пегова рассказала, почему ей «дурно становится» от мыслей о наступлении 2020 года

, 7:57 | Карина Бернтгольц Фото 64

Российская актриса порассуждала в Instagram о том, как быстро бежит время.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Российская актриса Ирина Пегова в преддверии праздников поделилась с подписчиками мыслями о быстротечности времени. Звезда вспомнила, как буквально недавно 2020 год у нее ассоциировался с чем-то далеким и фантастическим, а уже сейчас стал реальностью. Знаменитость призналась, что от мыслей об этом ей даже «становится дурно». Однако вместе с тем ей приятно осознавать, что она по-прежнему чувствует себя молодой и полной сил.

«Еще несколько дней и наступит 2020 год, число, от которого аж дурно становится. В школе 2000 год казался так далек и нереален, а 2020… это только в фантастических фильмах о будущем! Ну, вот, он на носу, а мы еще не так уж и стары, я бы не побоялась этого слова, даже молоды!» — написала Пегова.

Свой пост она сопроводила портретным снимков, на котором держится руками в черных кожаных перчатках за голову.

Instagram @pegovairina

Размышления актрисы вызвали бурную реакцию у подписчиков. Некоторые признались, что сами не могут поверить, что мы уже вступаем в новое десятилетие.

«Да, Вы правы Ирина! В юности казалось, что 35 — это практически старость. А теперь за 50 и кажется, что еще ничего себе!»

«Даже и не сомневайтесь! Молоды и прекрасны! И всем того желаем!»

«Полностью с этим согласна!» — поддержали кумира фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Пегова в образе пионерки произвела фурор в сети.

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