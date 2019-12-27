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  4. «Чудо в перьях. Браво!» Пегова в образе пионерки произвела фурор в сети

«Чудо в перьях. Браво!» Пегова в образе пионерки произвела фурор в сети

, 8:25 | Ниса Мурзанаева Видео 1 324

Актриса поучаствовала в костюмированном праздновании дня рождения коллеги по цеху.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Ирина Пегова поделилась кадрами с празднования дня рождения подруги и коллеги по цеху — актрисы Евгении Добровольской. Торжество прошло в советском стиле. Все гости нарядились в пионеров — белый «верх», черный «низ» и красные галстуки.

Особый фурор произвела Ирина Пегова в коричневых колготках со складочками на коленках и с огромными бантами на голове. Артистка опубликовала видео с празднества в Instagram.

«Я считаю, что это успех. Прекрасный такой возврат. Вот они пионеры!» — сказала артистка.

Instagram @pegovairina

Поклонники звезды пришли в полнейший восторг от опубликованных с торжества фото и видео. Фанаты восхитились милым образом Ирины Пеговой и оставили под постом множество лестных комментариев. Многие подписчики отметили — им было приятно наблюдать целую компанию пионеров. Красные галстуки и банты заставили пользователей соцсети предаться ностальгии.

«Боже, какая прелесть!»

«А пионерка Ирочка самая ответственная! По лицу видно»;

«Талантливая и неподражаемая!»

«Вы чудо в перьях. В хорошем смысле слова. Рубаха в колготках, на коленках складочки, прямо вся в образе… Браво!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Пегова восхитила фанатов естественным цветом волос.

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