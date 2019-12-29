Четыре человека погибли в лобовом ДТП в Вологодской области

Четыре человека погибли и еще двое получили травмы в лобовой аварии в Вологодской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Предварительно, водитель Ford Focus совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan Almera.

«В результате ДТП в автомашине Nissan погибло четыре человека: водитель, мужчина 1997 года рождения, пассажирка 1997 года рождения, <…> пассажирка 1975 года рождения <…> и пассажир — мужчина, сидевший сзади справа, его личность не установлена», — говорится в сообщении.

Известно, что водитель автомобиля Ford и его пассажир госпитализированы. Точная причина трагедии устанавливается.