Расчет гаубицы д-30 работает под Днепропетровском. Лучшее видео из зоны СВО

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 183 0

Пункт управления БПЛА, укрытия и находившееся там оборудование были полностью уничтожены.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Военнослужащие расчета гаубицы Д-30 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами формирований ВСУ на днепропетровском направлении специальной военной операции.

Цель была выявлена расчетами беспилотных систем, которые вели разведку и передали точные координаты артиллеристам. Получив задачу, бойцы отследили воздушную обстановку, подготовили орудие и выполнили серию прицельных выстрелов по выявленному объекту. Работа велась в тесной связке с операторами БПЛА, которые корректировали огонь в реальном времени.

После выполнения задачи расчет незамедлительно ушел в укрытие. По данным объективного контроля, пункт управления БПЛА, укрытия и находившееся там оборудование были полностью уничтожены.

Уничтожение пункта управления БПЛА позволило нарушить координацию вражеских дронов на данном участке и создать условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск «Центр».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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