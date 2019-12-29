Минимум пять человек пострадали в результате нападения неизвестного с мачете на синагогу в штате Нью-Йорк. Трагедия разыгралась в местечке Монси во время празднования Хануки.

Местные СМИ сообщают, что злоумышленник преследовал своих жертв, когда они вышли из молельного дома. Люди пытались спастись в своих автомобилях. По предварительной информации, в результате нападения пострадали пять человек. О характере травм сведения разнятся, некоторые СМИ утверждают, что три человека получили ранения несовместимые с жизнью.