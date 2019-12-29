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Минимум пять человек пострадали в результате нападения неизвестного с мачете на синагогу

, 7:17 | Марина Неруцких Срочная новость 24

Трагедия разыгралась в штате Нью-Йорк во время празднования Хануки.

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Фото, видео: Twitter @office_mikes; www.globallookpress.com / Stefan Puchner

Минимум пять человек пострадали в результате нападения неизвестного с мачете на синагогу в штате Нью-Йорк. Трагедия разыгралась в местечке Монси во время празднования Хануки.

Местные СМИ сообщают, что злоумышленник преследовал своих жертв, когда они вышли из молельного дома. Люди пытались спастись в своих автомобилях. По предварительной информации, в результате нападения пострадали пять человек. О характере травм сведения разнятся, некоторые СМИ утверждают, что три человека получили ранения несовместимые с жизнью.

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