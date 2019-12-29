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Пользователи Instagram обнаружили оптическую иллюзию на фото с Полиной Гагариной

, 11:29 | Мия Субботина Фото 880

Внимание юзеров привлекла новая серия снимков на странице поп-исполнительницы.

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Фото, видео: Instagram @gagara1987

Внимание пользователей социальной сети Instagram привлекла новая серия фотографий в профиле Полины Гагариной. Юзеры заметили оптическую иллюзию на одном из снимков, выложенных певицей: кажется, будто бы у артистки неестественно большой размер ноги.

В кадре знаменитость позирует на каблуках в роскошном черном платье с соблазнительным разрезом на бедре, выставив одну ногу вперед. Из-за ракурса размер ноги певицы кажется неестественно большим, на что указал один из подписчиков звезды.

«Да уж, фото в целом огонь, но там, где обувь, размер ноги кажется 65 размера», — написал он.

«Так такой и есть», — с юмором ответила исполнительница.

Instagram @gagara1987

Другая подписчица обвинила фотографа в некомпетентности.

«Согласна. Ступня больше головы, фотограф — отстой, а Полина — огонь», — подчеркнула она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Полина Гагарина появилась на шоу в экзотичном наряде.

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