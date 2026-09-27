«Груди разного размера»: Регина Тодоренко пожаловалась на «некрасивую» внешность

Телеведущей Регине Тодоренко не нравилась ее внешность

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что было время, когда она буквально ненавидела свое отражение в зеркале. Этим откровением знаменитость поделилась с подписчиками в личном блоге.

«Я некрасивая! У каждой женщины, как мне кажется, бывают периоды, когда она сама себе не нравится», — сказала мама троих детей.

Тодоренко пояснила, что в тот период ей предложили сняться в журнале. Это было важно для телеведущей. Но она просто не могла спокойно смотреть на свое отражение в зеркале: ей не нравилось абсолютно все.

«Колени казались мне толстыми <…>. На моих боках виднелась жировая прослойка, которая вылезала из открытых платьев, а груди вообще были разного размера!» — поделилась звезда, отметив, что тогда она кормила ребенка грудью.

По словам Тодоренко, участвовать в таком состоянии в съемках для нее было невыносимо. Несмотря на внутреннюю неуверенность, телеведущая не отказалась от предложения. Она рассказала, что в день съемок ее хорошо одели и накрасили. Кроме того, команда смогла создать комфортную для Регины атмосферу, в которой жена Влада Топалова смогла раскрыться.

Также Тодоренко поделилась теми снимками с подписчиками. На кадрах телеведущая кажется расслабленной и женственной. В конце своего поста Регина пришла к выводу, что одна из самых главных вещей в жизни — принятие себя. Кроме того, по ее словам, важно не требовать от себя многого.

Ранее Тодоренко рассказала о восстановлении после проблем с коленом. Из-за болезни знаменитость не могла должным образом заботиться о сыне. Об этом телеведущая сожалеет до сих пор.

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