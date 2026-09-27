«Груди разного размера»: Регина Тодоренко пожаловалась на «некрасивую» внешность

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 1 126 0

Почему мама троих детей считает себя не привлекательной?

Тодоренко пожаловалась на свою внешность

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телеведущей Регине Тодоренко не нравилась ее внешность

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что было время, когда она буквально ненавидела свое отражение в зеркале. Этим откровением знаменитость поделилась с подписчиками в личном блоге.

«Я некрасивая! У каждой женщины, как мне кажется, бывают периоды, когда она сама себе не нравится», — сказала мама троих детей.

Тодоренко пояснила, что в тот период ей предложили сняться в журнале. Это было важно для телеведущей. Но она просто не могла спокойно смотреть на свое отражение в зеркале: ей не нравилось абсолютно все.

«Колени казались мне толстыми <…>. На моих боках виднелась жировая прослойка, которая вылезала из открытых платьев, а груди вообще были разного размера!» — поделилась звезда, отметив, что тогда она кормила ребенка грудью.

По словам Тодоренко, участвовать в таком состоянии в съемках для нее было невыносимо. Несмотря на внутреннюю неуверенность, телеведущая не отказалась от предложения. Она рассказала, что в день съемок ее хорошо одели и накрасили. Кроме того, команда смогла создать комфортную для Регины атмосферу, в которой жена Влада Топалова смогла раскрыться.

Также Тодоренко поделилась теми снимками с подписчиками. На кадрах телеведущая кажется расслабленной и женственной. В конце своего поста Регина пришла к выводу, что одна из самых главных вещей в жизни — принятие себя. Кроме того, по ее словам, важно не требовать от себя многого.

Ранее Тодоренко рассказала о восстановлении после проблем с коленом. Из-за болезни знаменитость не могла должным образом заботиться о сыне. Об этом телеведущая сожалеет до сих пор.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.34
-0.57 95.87
-1.02
На деньги и любовь: лунный календарь маникюра на октябрь 2026 для знаков...

Последние новости

11:11
«Секс в большом городе» по-русски: кто из наших актрис мог бы сыграть в сериале в 2026 году
11:06
Комплексы «Панцирь-С» уничтожили летевшие на Москву ракеты «Фламинго»
11:00
«Реализуемое чудо»: Слава Копейкин мечтает о любви вне сказки
10:57
Напали с автоматами: 17 человек погибли в результате стрельбы в баре в ЮАР
10:30
«Главное — энергия»: Кузенкина о сложностях в работе комедийного артиста
10:10
Путин поздравил президента Туркменистана и национального лидера страны с Днем независимости

Сейчас читают

Товары одной категории россияне скупают на маркетплейсах
«Дала бы каждому»: Катя Лель раскрыла свое заветное желание
Денис Клявер о воссоединении «Чая вдвоем»: «Как будто ничего не изменилось»
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен