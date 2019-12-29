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«Пока Батруха плачет — Гарик с другим скачет»: Харламов ответил на подозрения в нетрадиционной ориентации

, 13:35 | Мия Субботина Фото 155

Супруга Кристины Асмус заподозрили в романтической связи с Сергеем Буруновым, юморист ответил на эти обвинения в привычной манере.

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Фото, видео: Instagram @garikkharlamov; www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Резидента Comedy Club Гарика Харламова заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации. Поводом для сплетен послужило совместное фото Харламова и актера Сергей Бурунова, которого Гарик целует в лоб. Авторы текста намекнули, что у артистов может быть романтическая связь. Скрином публикации одного из изданий шоумен поделился на своей странице в Instagram.

«Хочу поздравить всю желтую прессу страны с наступающим Новым годом. Спасибо за прекрасные минуты смеха от того, что вы ***** пишете», — подписал он пост.

Instagram @garikkharlamov

На публикацию Харламова отреагировали несколько его коллег: артисты Семен Слепаков и Александр Ревва, певец Эмин Агаларов и другие. Подписчики звезды также с юмором отнеслись к байке про ориентацию кумира.

«Очень даже по-европейски»;

«Когда уже свадьба с Батрухой?»;

«Это самое смешное, что я читала», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кристина Асмус снялась в откровенной сцене с Егором Кридом.

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