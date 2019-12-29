«Счастливы за результат»: Путин рассказал, почему Крымский мост способен простоять века

Крымский мост построен по самым современным технологиям и может стоять веками, если его правильно обслуживать. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-1».

Глава государства признался, что движение по Крымскому мосту заставило его испытать «чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом».

«Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть и на века. Надо только вовремя все обслуживать, ремонтировать, и он (мост — Прим. ред) может и веками будет стоять», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что при строительстве переправы через Керченский пролив применялись «самые современные технологии». Практически все из них — российские. Участников строительства президент назвал молодцами.

«Вы видели, какие люди там, глаза горят у них, они сами просто счастливы за результат, которого добились. Большое им спасибо», — подытожил глава государства.

Как сообщал 5-tv.ru, на этой неделе было запущено движение по железнодорожной части Крымского моста. Пока по переправе через Керченский пролив курсируют только пассажирские поезда. Движение грузовых поездов планируется открыть в июле 2020 года.