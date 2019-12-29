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«Моя молодость — вульгарщина!»: Собчак резко высказалась о своем прошлом

, 18:10 | Анастасия Игонина 106

Теледива представила новое онлайн-шоу, в котором категорично прошлась и по собственной юности.

Фото: www.globallookpress.com / Maxim Burlak

Ксения Собчак критически отозвалась о своем прошлом. Образ, который она представляла публике в нулевых, телеведущая назвала вульгарным.

Мыслями о трендах 2000-х экс-ведущая «Дома-2» поделилась в своем новом интернет-шоу «Собчак без сахара». Согласно описанию проекта, в его выпусках Ксения с соведущим — блогером ТехноСергеем — будет открыто и без купюр «обсуждать главные новости сезона и говорить о том, о чем другие молчат».

В начале первой серии речь шла о моде на нулевые, которая уже долго присутствует в фешн-трендах. Собчак призналась, что никогда не любила стиль, который был популярен в самом начале XXI века.

«Почему нулевые так долго в тренде? Я уже мечтаю, чтобы эта мода прошла! Вот эта музыка, адский макияж — вся эта дешевка, которую я всю жизнь ненавидела, почему она столько времени в моде? Это все вульгарщина. Моя молодость — вульгарщина!» — высказалась Ксения.

Журналистка объяснила, что всегда любила четкость и лаконичность, характерную для моды пятидесятых и шестидесятых.

Также Собчак и ТехноСергей говорили о пластической хирургии. В частности, обсуждались бьюти-модификации, которые, по мнению общественности, сделала себе сама Ксения. Телеведущая объяснила, что к услугам медиков для коррекции лица никогда не прибегала, но в социальных сетях ее постоянно упрекают в обратном.

«Мне все время хочется спросить этих людей: «Ребята, вы реально считаете, что если бы я хотела сделать пластические операции и улучшить себя, то я б вот так себе это выбрала все? Вы считаете, настолько сумасшедшая?» — смеется журналистка.

Кроме того, Ксения отметила, что не рассматривала идею об увеличении груди — собственный бюст Собчак назвала «скромным, но красивым» и заверила, что в этом смысле ее все абсолютно устраивает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что удалить грудные импланты пришлось Лере Кудрявцевой — светская львица откровенно рассказала поклонникам о том, что один из них лопнул и несколько лет наполнявший его гель протекал в ткани тела.

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