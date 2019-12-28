Лера Кудрявцева рассказала, как пять лет жила с порванным имплантом в груди

Лера Кудрявцева честно ответила на вопросы поклонников об операции на груди. Со своими подписчиками телеведущая пообщалась в комментариях на странице в Instagram под публикацией о разорвавшемся импланте.

По словам Леры, недавнее плановое обследование показало, что имплант подтекает уже более пяти лет. Однако никакого физического дискомфорта она не ощущала — заметила только изменения в форме груди. Никаких особенных перемен не было и во время относительно недавней беременности звезды.

«Как у всех, грудь была большая и побаливала, но поскольку у меня были вторые роды, я этому значения не придавала, ибо так у всех и это норма. Больше ничего не было», — рассказывает Кудрявцева.

Instagram @leratv

Не заметили ничего странного и врачи, которые ежегодно осматривали теледиву все 15 лет с момента операции. Разрыв импланта ускользнул и от взгляда медиков, которые вели беременность Леры — ни одно исследование не показало, что в организме что-то идет не так.

«Единственное — были показатели какого-то воспаления в организме, но ничего не находили», — сообщила она.

Instagram @leratv

Сейчас Кудрявцевой удалили оба импланта — в ходе операции телеведущей более четырех часов вычищали протекший силикон, который успел проникнуть в ткани груди. Заново ставить импланты Лера больше не собирается. И честно признается: если бы она знала, что такое действительно произойдет, не стала бы ложиться под нож хирурга, потому что струсила бы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лера Кудрявцева после срочной операции показала фото лопнувшего импланта.