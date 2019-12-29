Скончался народный артист России Константин Юченков

Народный артист России Константин Юченков скончался в возрасте 72 лет. Об этом говорится на сайте Тверского академического театра драмы.

«28 декабря 2019 года вследствие продолжительной болезни на 73-м году жизни скончался народный артист России, легенда Тверского академического театра драмы, актер Константин Юченков», — сообщили в театре.

Там отметили, что впервые на сцену будущий народный артист вышел в шесть лет. После выпуска из школы окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС). В возрасте 27 лет пришел в Калининский драматический театр, ныне Тверской академический театр драмы. В нем Константин Юченков играл в течение 45 лет. В последний раз он вышел на сцену 17 октября.

«За плечами артиста 112 ролей и судеб, 85 — в Твери. <…> Неповторимая игра, многогранность таланта и мастерства позволяют называть Константина Юченкова одним из самых ярких артистов Тверской области и русского театра в целом», — сказано в сообщении театра.

Зрители также могли видеть Юченкова в кино и сериалах. Так, он снялся в картинах «Прощаться не будем», «Частный детектив» и «Верь мне». Кроме этого, исполнил роль губернатора в клипе группы «Ленинград» на песню «Кольщик».

Звание народного артиста России Константин Юченков получил в 1998 году. Прощание с ним пройдет 31 декабря в Тверском академическом театре драмы.

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