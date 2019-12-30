В Удмуртии полностью запретили продажу никотиновых смесей несовершеннолетним

В Удмуртии — вслед за Ленинградской и Челябинской областями — полностью запретили продажу любых никотиновых смесей несовершеннолетним. Это должно оградить детей от всех аналогов так называемого снюса.

Он уже несколько лет незаконен в России, но его можно свободно купить под другими названиями, а также в виде леденцов и жевательных пэков. В последние месяцы по всей стране регистрируют случаи отравления детей снюсами.

Роспотребнадзор проводит массовую проверку магазинов. Из продажи уже изъяты 45 тысяч единиц запрещенной никотиносодержащей продукции.