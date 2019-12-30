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  4. В Удмуртии полностью запретили продажу никотиновых смесей несовершеннолетним

В Удмуртии полностью запретили продажу никотиновых смесей несовершеннолетним

, 13:09 Эфирная новость 8

Регион стал третьим, вслед за Ленинградской и Челябинской областями, в котором было принято решение о подобном ограничении.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

В Удмуртии — вслед за Ленинградской и Челябинской областями — полностью запретили продажу любых никотиновых смесей несовершеннолетним. Это должно оградить детей от всех аналогов так называемого снюса.

Он уже несколько лет незаконен в России, но его можно свободно купить под другими названиями, а также в виде леденцов и жевательных пэков. В последние месяцы по всей стране регистрируют случаи отравления детей снюсами.

Роспотребнадзор проводит массовую проверку магазинов. Из продажи уже изъяты 45 тысяч единиц запрещенной никотиносодержащей продукции.

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