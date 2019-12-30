«Распахнулась!..» Анна Седокова показала декольте в необычной позе

Певица Анна Седокова продемонстрировала аппетитные формы на фото, опубликованном в Instagram. На снимке 37-летняя знаменитость предстала в ярком «солнечном» спортивном костюме и желтых кедах. Грудь звезды на фотографии буквально вырывается из облегающего топа.

Поп-дива выбрала для фото весьма нестандартную позу — она для чего-то присела на корточки. Однако даже среди коллег по цеху нашлись те, кому фото Седоковой пришлось по душе. В комментариях под постом отметился рэпер Джиган — он оставил звезде смайлик «огонь».

Instagram @annasedokova

Поклонники Анны Седоковой высоко оценили «горячую» публикацию. За несколько часов снимок набрал порядка 80 тысяч отметок «мне нравится». Фанаты хвалили любимицу за идеальную фигуру и раскрепощенность. В комментариях под фото пользователи соцсети оставили множество восхищенных комплиментов кумиру.

«Сочная»;

«Безумно красиво»;

«Распахнулась!»;

«Сногсшибательная красотка!» — написали фолловеры.

Однако не всем подписчикам Анны Седоковой секси-фотография пришлась по вкусу. Некоторым хотелось увидеть звезду в более женственном и элегантном наряде.

«Анна, когда будут женственные платья, а не балахоны?!», — возмущенно спросил юзер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова ушла с вечеринки в честь своего дня рождения в мужских ботинках.