Премьер-министр Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

В Польше продолжают попытки переписать историю. Премьер страны Матеуш Моравецкий опубликовал доклад, в котором говорится, что наша страна якобы была союзницей нацистской Германии. И главной целью соглашения — было уничтожение Польши. Это заявление особенно кощунственно выглядит в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Договор Молотова-Риббентропа не был „Пактом о ненападении“. Он был политическим и военным союзом, разделяющим Европу. Он был прологом для немыслимых преступлений. Союз Гитлера и Сталина блестяще воплощался в жизни: 1 сентября 1939 года Германия ударила по Польше с Запада, Юга и Севера, а 17 сентября Советский Союз нанес удар с востока», — написал Моравецкий у себя в Twitter.

Доклад главы польского кабмина стал ответом на слова Владимира Путина о том, что Советский Союз был последним государством, которое подписало пакт о ненападении. Впрочем, в Варшаве этот факт словно не замечают. Ранее в МИД Польши был вызван российский посол. Недовольство вызвала критика президента России в адрес польского дипломата 30-х годов: Юзеф Липски хотел поставить памятник Гитлеру за предложение выселить всех евреев в Африку.