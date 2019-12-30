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Бывшая жена рыжего из «Иванушек International» вышла замуж

, 13:38 | Алиса Старжевская Фото 88

Избранником модели стал баскетболист Андрей Зубков, который младше ее на шесть лет.

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Фото, видео: Instagram @m.a.s.h.a._z

За разрывом яркой пары Андрея Григорьева-Апполонова и Марины Банковой наблюдала вся страна. Пока рыжий из «Иванушки International» залечивает раны и переживает развод, девушка объявила в личном блоге в Instagram о том, что на выходных вышла замуж за молодого избранника.

Супругом 34-летней Марины стал 28-летний баскетболист клуба «Химки» Андрей Зубков. Пара начала встречаться около четырех месяцев назад, а в начале декабря спортсмен сделал девушке предложение. Влюбленные расписались 28 декабря в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга. Бракосочетание пара отметила скромно — ужином на двоих в дорогом ресторане. Молодожены заказали стейки из говядины, приготовленные в золоте.

В сторис личного блога Андрей выложил фотографию свидетельства о заключении брака. К слову, Марина взяла фамилию нового мужа — на протяжении 16 лет девушка носила фамилию Григорьева-Апполонова, но сейчас стала Зубковой.

Instagram @k1×1k

Фанаты пары были уверены, что влюбленные не будут торопиться и возьмут паузу, чтобы организовать пышное торжество. Пока поклонники удивляются быстро развивающимся событиям, злые языки поговаривают, что такая спешка может быть связана с интересным положением бывшей жены рыжеволосого певца.

Точно не ясно, как отреагировал на новость о свадьбе экс-супруги Андрей Григорьев-Апполонов.

«Совет да любовь», — нервно ответил журналисту певец.

Ранее 5-tv.ru писал, что Григорьев-Аполлонов вспомнил песню «Снегири» после помолвки экс-жены.

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