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Григорьев-Аполлонов вспомнил песню «Снегири» после помолвки экс-жены

, 15:20 | Мия Субботина Видео 117

Артист обрадовал подписчиков, что у него вышла в Instagram маска с тремя спецэффектами.

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Фото, видео: Instagram @apollonov_ag

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов запустил новую маску в сторис в Instagram. Музыкант опубликовал видео, на котором предстал в зеленом блестящем бомбере и солнцезащитных очках. Артист взял за основу маски песню «Снегири» из третьего альбома группы.

«У меня вышла маска. Снегиречки. Снегири-негири. Три спецэффекта», — сказал он.

Instagram @apollonov_ag

Григорьев-Аполлонов пообещал, что в одном из спецэффектов даже будет идти снег из глаз. Правда на видео ему не удалось это продемонстрировать подписчикам, но он попросил верить ему на слово.

Любопытно, что артист вспомнил эту песню после известия о том, что его бывшая супруга Марина Банкова выходит замуж. Фотографию, где она хвастается помолвочным кольцом, опубликовал в Instagram ее возлюбленный баскетболист Андрей Зубков. Известно, что бывшая супруга рыжего «Иванушки» часто вместе с детьми посещает матчи команды, за которую выступает ее будущий муж. Ранее Андрей Григорьев-Аполлонов отрицал распад брака и говорил, что они с Мариной просто ненадолго расстались и решили пожить раздельно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Андрей Григорьев-Аполлонов высказался по поводу замужества бывшей жены.

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