«Минус 24 килограмма за полгода»: как похудел Филипп Киркоров

Звезда российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров потерял за шесть месяцев почти четверть центнера своего веса. Поп-король, рост которого — 193 сантиметра, рассказал в программе Андрея Малахова на одном из федеральных каналов, что большую часть сознательной жизни весил 90 килограммов.

Однако в какой-то момент артист начал набирать вес, на что мог повлиять, в том числе его крайне насыщенный рабочий график.

Однако в мае этого года в Тель-Авиве, где проходил Международный музыкальный конкурс «Евровидение» и на котором Россию представлял Сергей Лазарев, Киркоров решил измениться.

«Там же Израиль, там невозможно так жить, и я принял решение начать жить по-новому. Я не думал, что я так втянусь, но это действительно затягивает», — приводит его слова Teleprogramma.Pro.

Бывший супруг Аллы Пугачевой начал заниматься в спортзале с тренером и результат не заставил себя ждать. По словам певца, в своем стремлении к прекрасной физической форме он ориентируется на народного артиста РФ Валерия Леонтьева.

«Я беру пример с моего кумира, идола детства — Валерия Леонтьева. Его внешний вид, форма спортивная — идеал, который казался мне недосягаемым. Но я медленно, но верно стремлюсь к вашей потрясающей форме», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что квартира Филиппа Киркорова стоимостью 193,2 миллиона рублей уйдет с молотка.