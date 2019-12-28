  1. Пятый канал
  4. «Минус 24 килограмма за полгода»: как похудел Филипп Киркоров

«Минус 24 килограмма за полгода»: как похудел Филипп Киркоров

, 20:47 | Сергей Зеленский Фото 137

Король отечественно поп-музыки признался, что его кумир — Валерий Леонтьев, который и вдохновляет его на подвиги в спортзале.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @fkirkorov

Звезда российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров потерял за шесть месяцев почти четверть центнера своего веса. Поп-король, рост которого — 193 сантиметра, рассказал в программе Андрея Малахова на одном из федеральных каналов, что большую часть сознательной жизни весил 90 килограммов.

Однако в какой-то момент артист начал набирать вес, на что мог повлиять, в том числе его крайне насыщенный рабочий график.

Однако в мае этого года в Тель-Авиве, где проходил Международный музыкальный конкурс «Евровидение» и на котором Россию представлял Сергей Лазарев, Киркоров решил измениться.

«Там же Израиль, там невозможно так жить, и я принял решение начать жить по-новому. Я не думал, что я так втянусь, но это действительно затягивает», — приводит его слова Teleprogramma.Pro.

Бывший супруг Аллы Пугачевой начал заниматься в спортзале с тренером и результат не заставил себя ждать. По словам певца, в своем стремлении к прекрасной физической форме он ориентируется на народного артиста РФ Валерия Леонтьева.

«Я беру пример с моего кумира, идола детства — Валерия Леонтьева. Его внешний вид, форма спортивная — идеал, который казался мне недосягаемым. Но я медленно, но верно стремлюсь к вашей потрясающей форме», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что квартира Филиппа Киркорова стоимостью 193,2 миллиона рублей уйдет с молотка.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
62.03
0.26 69.03
0.53
Где расположены эрогенные зоны разных знаков зодиака

Последние новости

21:46
«Перешла сразу к „Плану Д“»: Бузова подтвердила, что встречается с Манукяном
21:30
Посольство России в Чехии осудило осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
21:15
«К вам хочу»: Анфиса Чехова раззадорила фанатов кадрами из джакузи
21:00
Где расположены эрогенные зоны разных знаков зодиака
20:47
«Минус 24 килограмма за полгода»: как похудел Филипп Киркоров
20:38
«Принцесса»: Стеша Маликова в легкомысленном платье посетила балет

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 декабря по 5 января
Экскурсионный автобус попал в страшное ДТП под Москвой, водитель погиб — видео
Юлию Барановскую не хотели пускать в самолет с тремя детьми

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]