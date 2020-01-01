Как менялся главный новогодний салат страны?

Одно из обязательных блюд, которые пробуют иностранные гости в России – это «Оливье». И возможно, в ближайшем будущем, знаменитый салат войдет в список всемирного наследия. В ЮНЕСКО готовятся рассмотреть эту инициативу депутатов Госдумы. Ведь блюдо давно уже часть нашего культурного кода.

Индекс «Оливье», а также редкие рецепты – в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Елены Норкунайте.

Он скрывался в России под маской «Салата из дичи», «Столичного» или «Московского». Превратился в «Мясной», но заграницей – был «Русским» или «Гусарским».

«Это, наверное, уже часть нашего национального характера. Все-таки 150 лет он с нами за столом, это вещь, с которой мы уже сроднились», – размышляет историк русской кухни Павел Сюткин.

Его оригинальное название упоминается лишь в первой редакции «Книги о вкусной и здоровой пище» 1948 года.

В семье Вавринюк – целая коллекция кулинарных книг. Самая поздняя редакция – 1988 года. Историография салата – это их семейное дело.

«У нас, если «Оливье» нет – это не праздник! Если бабушка хочет, чтобы внуки побыстрее пришли к ней в гости, она готовит «Оливье»», – говорит Юлия Вавринюк.

Домохозяйка выставила на продажу все книги, кроме одной – с бабушкиными пометками на полях. Но главный семейный секрет не утаила. В рецепте Вавринюк – с 48-года – капля уксуса.

В Музее денег этот салат – на вес золота. «Оливье» посвятили целую экскурсию – разобрали экспонат на ингредиенты. Итого: в советское время для одной семьи он стоил примерно два с половиной рубля, сейчас, согласно Росстату, индекс «Оливье» – 340 рублей.

Как символ Нового года он и вовсе бесценен. Оригинальный рецепт бережно хранится в жестяной коробке 1957 года.

«Конкретно про «Оливье» мы выяснили для себя то, что изначально – это был очень дорогой салат. С рябчиками с каперсами, с теми словами, о которых мы понятия даже не имели», – рассказывает сотрудник Музея истории денег Вера Березина.

Из более чем дюжины ингредиентов, пожалуй, самым необычным был ланспик, или кусочки холодца.

«Загустевший и естественно зажелировавшийся телячий бульон. Время было тяжелое, чтобы сохранять рябчики», – объясняет президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар.

В «Служебном романе» – с тертым яблочком, в «Карнавальной ночи» – с языком. Георгий – он же Гоша, он же Гога – кажется, тоже готовил по собственному рецепту.

«Советское кино сыграло огромную роль в популяризации «Оливье». Фильмы, под которые происходили такие важные события в жизни каждого из нас, хотелось бы тоже взять с собой», – считает директор санкт-петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак.

Киношную советскую пропаганду пиарщики сейчас называют «продакт плейсментом» и восхищаются системным продвижением товара.

«Сейчас бы это назвали, наверное, созданием сета для салата. И министерство промышленности создало определенный удобный сет и продвигало этот сет среди населения», – говорит специалист по связям с общественностью Ольга Рогозина.

Депутаты Госдумы обратились с беспрецедентной просьбой о сохранении уникального культурного штампа.

«Я хочу, чтобы российские, русские советские традиции вошли в культурное наследие ЮНЕСКО. Такие, как празднование Нового года. Все-таки застолье наше – оно семейное. И именно зафиксировать семейность», – предлагает депутат Госдумы РФ Виктор Зубарев.

Депутат Зубарев написал письмо главе организации. И мы тоже.

«Уважаемая Одри Азуле! Вы пробовали российский «Оливье»? Возможно ли, что салат будет включен в список ЮНЕСКО?»

Парижанка Азуле пока ничего не ответила. Взыграет ли национальная гордость? Все-таки, создатель салата – тоже француз.

«Оливье» – эту мелодию «Бурановские бабушки» угадают с первых нот. Хотя их всего-то осталось шесть: картошка, морковь, яйцо, огурец, колбаса и зеленый горошек.