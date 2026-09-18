Два миллиона человек проголосовали в Москве онлайн в первый день выборов

Отдать свой голос в столице также могут мобильные избиратели из других регионов России, которые находятся в городе в дни выборов.
Фото: © РИА Новости/Правительство РФ
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Два миллиона человек проголосовали электронно в Москве в первый день выборов депутатов Госдумы. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами.
Выборы проходят с 18 по 20 сентября. Москвичи могут отдать свой голос онлайн через портал elec.mos.ru или с помощью электронного терминала на любом удобном избирательном участке.
В голосовании участвуют не только жители столицы. Отдать свой голос в Москве также могут мобильные избиратели из других регионов России, которые находятся в городе в дни выборов.
Онлайн-голосование началось в 08:00 18 сентября и продлится до 19:59 20 сентября.
Тем, кто предпочитает голосовать лично, доступны электронные терминалы на избирательных участках. Они работают 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Причем приходить можно на любой удобный участок столицы, а не только по месту регистрации. С собой понадобится паспорт.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что к 18:00 мск 18 сентября на выборах депутатов Госдумы за пределами России проголосовали более 20,5 тысячи граждан России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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