Два миллиона человек проголосовали в Москве онлайн в первый день выборов

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 49 0

Отдать свой голос в столице также могут мобильные избиратели из других регионов России, которые находятся в городе в дни выборов.

В Москве два миллиона человек проголосовали онлайн

Фото: © РИА Новости/Правительство РФ

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Два миллиона человек проголосовали электронно в Москве в первый день выборов депутатов Госдумы. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами.

Выборы проходят с 18 по 20 сентября. Москвичи могут отдать свой голос онлайн через портал elec.mos.ru или с помощью электронного терминала на любом удобном избирательном участке.

В голосовании участвуют не только жители столицы. Отдать свой голос в Москве также могут мобильные избиратели из других регионов России, которые находятся в городе в дни выборов.

Онлайн-голосование началось в 08:00 18 сентября и продлится до 19:59 20 сентября.

Тем, кто предпочитает голосовать лично, доступны электронные терминалы на избирательных участках. Они работают 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Причем приходить можно на любой удобный участок столицы, а не только по месту регистрации. С собой понадобится паспорт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к 18:00 мск 18 сентября на выборах депутатов Госдумы за пределами России проголосовали более 20,5 тысячи граждан России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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