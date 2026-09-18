Сотрудник автобусного парка пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Курске

Повреждено остекление пяти автобусов, один сотрудник предприятия получил легкую акубаротравму.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Сотрудник автобусного парка пострадал в результате атаки дрона ВСУ
Беспилотный летательный аппарат ВСУ упал на территорию автобусного парка в Курске. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в канале в мессенджере МАКС.
По его словам, БПЛА взорвался на территории предприятия. Предварительно, серьезных повреждений в результате происшествия не зафиксировано. У пяти автобусов оказалось повреждено остекление.
«БПЛА взорвался на территории ПАТП. По предварительным данным, обошлось без серьезных повреждений: у пяти автобусов повреждено остекление», — написал глава региона.
Также незначительные травмы получил сотрудник предприятия. У него диагностировали акубаротравму, ему оказали медицинскую помощь.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате ударов украинских БПЛА по Белгородской области пострадали шесть мирных жителей. В селе Ржевка Шебекинского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль. В Шебекино дроны повредили шесть автомобилей и частный дом, а в селе Вознесеновка загорелась машина. Кроме того, повреждения зафиксировали в Валуйском и Грайворонском округах, а также в Белгородском районе.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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