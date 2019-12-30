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Сергей Шнуров поэтично высмеял однообразные новогодние телешоу

, 19:10 | Алиса Старжевская Фото 154

Стихотворение лидер группировки «Ленинград» опубликовал на станице своего блога.

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Фото, видео: Instagram @shnurovs

Скандально известный музыкант Сергей Шнуров славится своими колкими и обличающими стихотворениями на социальные темы. В этот раз певец добрался и до скучных новогодних телепередач — певец поэтично высмеял их под новой фотографией в Instagram.

В двух четверостишиях Шнуров отметил однообразный состав артистов, которые кочуют из одного новогоднего шоу в другое. В частности, рокер упомянул своего коллегу по цеху Филиппа Киркорова.

Instagram @shnurovs

«В новом, как и в том году,

Путин и Филипп Киркоров

Настроение создадут.

Нестареющие лица -

Достижение науки», — пишет поэт.

Многие комментаторы попытались уличить артиста в зависти к более успешным гостям «голубых огоньков». Но истинным фанатам творчества певца понравилось стихотворение, чего они не стали скрывать в комментариях под фото.

«С наступающим Сергей! Вы крутой и самый-самый! Ждем на гастроли!»;

«Шнур ты бомба!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шнуров презентовал «толерантную» новогоднюю песню.

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