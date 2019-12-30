Сергей Шнуров поэтично высмеял однообразные новогодние телешоу

Скандально известный музыкант Сергей Шнуров славится своими колкими и обличающими стихотворениями на социальные темы. В этот раз певец добрался и до скучных новогодних телепередач — певец поэтично высмеял их под новой фотографией в Instagram.
В двух четверостишиях Шнуров отметил однообразный состав артистов, которые кочуют из одного новогоднего шоу в другое. В частности, рокер упомянул своего коллегу по цеху Филиппа Киркорова.
«В новом, как и в том году,
Путин и Филипп Киркоров
Настроение создадут.
Нестареющие лица -
Достижение науки», — пишет поэт.
Многие комментаторы попытались уличить артиста в зависти к более успешным гостям «голубых огоньков». Но истинным фанатам творчества певца понравилось стихотворение, чего они не стали скрывать в комментариях под фото.
«С наступающим Сергей! Вы крутой и самый-самый! Ждем на гастроли!»;
«Шнур ты бомба!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Шнуров презентовал «толерантную» новогоднюю песню.