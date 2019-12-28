Шнуров презентовал «толерантную» новогоднюю песню

Фронтмен группировки «Ленинград» Сергей Шнуров презентовал новый трек на вечернем шоу Ивана Урганта. Певец поделился фотографией с передачи в своем Instagram, сопроводив пост текстом композиции. Артист посвятил шуточную песню предстоящему Новому году.
В песне Сергей Шнуров иронично призвал россиян «мыслить современнее и толерантнее». Например, называть Деда Мороза — не дедом, а взрослым. Снегурочка, судя по строчкам из песни, вообще считается средним родом. В сингле артист вместо года Крысы поздравил соотечественников с годом Хомяка.
«Нам помогут компромиссы
Проскочить статьи УКа!
Поздравляю с годом крысы! «Крысы?»
Ой, блин, хомяка!» — гласят строчки из нового трека музыканта.
Поклонникам Сергея Шнурова новогодняя песня очень понравилась. Фанаты пришли в восторг от тонкого чувства юмора кумира. Пользователи соцсети отметили — шуточный трек про толерантность весьма жизненный.
«Спасибо за творчество, за не похожесть на других и за то, что служите примером сочетания ума, мудрости и неординарности!»
«Как всегда, жизненно и актуально», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что акция против творчества Сергея Шнурова прошла в Санкт-Петербурге.