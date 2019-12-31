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«Копия папы»: фото мужа певицы Нюши с детьми тронуло фанатов

, 3:27 | Анастасия Игонина Фото 35

Игорь Сивов поделился семейным снимком, на котором он запечатлен вместе с дочерью и сыновьями от первого брака.

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Фото, видео: Instagram @igorsivovv

Муж певицы Нюши — Игорь Сивов — поделился с подписчиками новогодним фото со своими детьми. На снимке, который бизнесмен опубликовал на своей странице в Instagram, он запечатлен с дочерью от Нюши и старшими сыновьями от первого брака.

В кадре Игорь вместе с детьми сидит у наряженной елки. Мальчики в светлых свитерах стоят рядом с отцом, а сам Сивов держит на руках маленькую дочь в красном новогоднем костюмчике.

«Ребенок рождается с потребностью быть любимым, и в этом смысле всю жизнь остается ребенком», — подписал фотографию муж певицы.

Instagram @igorsivovv

Фолловеры Сивова пришли в восторг от счастливого семейного фото. Многие отметили существенное сходство всех троих наследников с отцом.

«Фотография очень хорошая, теплая!»

«Все трое — копия папы.»

«Вся семья в сборе. И все похожи на папу», — написали пользователи в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Нюша назвала свою дочь Симбой.

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