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Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан

, 11:40 Эфирная новость 15

Экс-главу автоконцерна «Nissan — Renault» обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, отмывании денег и сокрытии доходов компании.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Hitoshi Yamada, 5-tv.ru

Бывший глава автоконцерна «Nissan — Renault» Карлос Гон сбежал из Японии. По решению суда он находился под домашним арестом. Но сегодня утром выяснилось: бывший топ-менеджер находится в Ливане, причем, по информации японских журналистов, он улетел туда на частном самолете, приписанном к турецкому аэропорту. Как пояснил экс-глава Nissan в интервью американским СМИ, он покинул Японию из-за некоего политического давления.

«Я сейчас нахожусь в Ливане и больше не являюсь заложником лживой системы правосудия в Японии, где процветает дискриминация и нарушаются основные права человека. Власти Японии бессовестно игнорируют международное право и договоры, которые они обязались исполнять», — заявил Гон.

Карлоса Гона обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, отмывании денег и сокрытии доходов компании. Речь идет о сумме свыше 70 миллионов долларов. Кроме того, на средства автоконцерна Гон закрывал собственные долги и неудачные инвестиции.

Официальное обвинение ему предъявили в начале этого года. Но за 12 месяцев экс-глава Nissan успел трижды выйти из-под стражи под залог. А поскольку Ливан не имеет договора об экстрадиции с Японией, бывший глава «Nissan — Renault» теперь вряд ли вообще явится на суд.

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