  1. Пятый канал
  4. Юлия Высоцкая нежным фото с мужем поздравила поклонников с Новым годом

Юлия Высоцкая нежным фото с мужем поздравила поклонников с Новым годом

, 16:21 | Алиса Старжевская Фото 25

Актриса и телеведущая отметила, что спешила поздравить заранее, так как во время застолья ей будет «не до инсты».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @juliavysotskayaofficial

Романтичный снимок ведущая Юлия Высоцкая выложила на страницу своего личного блога в Instagram. На фото ее нежно обнимает муж — режиссер Андрей Кончаловский.

В предновогодней публикации Высоцкая решила заранее поздравить поклонников с наступающим праздником, так как во время застолья времени на ответы фанатам может не остаться.

«С Наступающим Новым Годом! С утра будет выпечка, утки, майонез, поэтому не до инсты», — написала звезда.

Instagram @juliavysotskayaofficial

Многие подписчики решили поделиться своим списком блюд на новогоднем столе и не стали скрывать, что многие праздничные деликатесы приготовлены по рецептам из кулинарной передачи Высоцкой.

«У нас тоже утка, шоколадный торт и суши. С наступающим Новым Годом»;

«Фото женского счастья»;

«С Наступающим, прекрасная», — написали фолловеры.

Сама Высоцкая призналась, что всегда подает к столу только свежеприготовленные блюда, никогда не оставляя в холодильнике недоеденную за ужином или обедом еду. К приходу гостей Юлия готовится на протяжении всего дня.

Ранее 5-tv.ru писал, что Игорь Крутой восхитился Юлией Высоцкой.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Что ждет знаки зодиака в последние часы уходящего года и новогоднюю ночь

Последние новости

16:33
Что ждет знаки зодиака в последние часы уходящего года и новогоднюю ночь
16:21
Юлия Высоцкая нежным фото с мужем поздравила поклонников с Новым годом
16:10
Путин раскрыл, в чем заключается волшебство Нового года
16:02
Совсем без «Иронии…?!»: Какие фильмы смотрят на Новый год в других странах
15:50
«Молюсь, чтобы все было нормально»: Рита Дакота попала в ДТП
15:41
Видео возмущенных иракцев, штурмующих посольство США в Багдаде

Сейчас читают

Прощай, WhatsApp: куда исчезнет сервис 31 декабря
Гороскоп на 31 декабря: растущая Луна в Рыбах сулит откровенные разговоры
Швейцарский журналист рассказал, что поразило его во время интервью с Путиным

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]