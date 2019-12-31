Юлия Высоцкая нежным фото с мужем поздравила поклонников с Новым годом

Романтичный снимок ведущая Юлия Высоцкая выложила на страницу своего личного блога в Instagram. На фото ее нежно обнимает муж — режиссер Андрей Кончаловский.

В предновогодней публикации Высоцкая решила заранее поздравить поклонников с наступающим праздником, так как во время застолья времени на ответы фанатам может не остаться.

«С Наступающим Новым Годом! С утра будет выпечка, утки, майонез, поэтому не до инсты», — написала звезда.

Instagram @juliavysotskayaofficial

Многие подписчики решили поделиться своим списком блюд на новогоднем столе и не стали скрывать, что многие праздничные деликатесы приготовлены по рецептам из кулинарной передачи Высоцкой.

«У нас тоже утка, шоколадный торт и суши. С наступающим Новым Годом»;

«Фото женского счастья»;

«С Наступающим, прекрасная», — написали фолловеры.

Сама Высоцкая призналась, что всегда подает к столу только свежеприготовленные блюда, никогда не оставляя в холодильнике недоеденную за ужином или обедом еду. К приходу гостей Юлия готовится на протяжении всего дня.

Ранее 5-tv.ru писал, что Игорь Крутой восхитился Юлией Высоцкой.