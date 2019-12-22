«Елочка под стать хозяйке»: Крутой восхитился женой 82-летнего Кончаловского

Актриса Юлия Высоцкая вызвала в сети бурные дебаты, казалось бы, совсем невинными фото. Артистка опубликовала в Instagram снимки новогодней елочки, которую она поставила у себя дома. Нарядное растение поразило подписчиков супруги 82-летнего режиссера Андрея Кончаловского своими размерами — его высота достигала, как минимум, двух с половиной метров.

«Наконец-то нарядила елку, привезли эту красавицу еще в прошлый понедельник, и только сегодня елка не осыпается, благоухает, наполнила дом праздником…», — подписала пост знаменитость.

Instagram @juliavysotskayaofficial

Результатом стараний Юлии Высоцкой восхитились множество представителей отечественного шоу-бизнеса. Елочку похвалили певица Альбина Джанабаева, актриса Дарья Мороз и даже музыкант Игорь Крутой.

«Елочка под стать хозяйке…», — восхитился композитор.

Поклонники Юлии Высоцкой пришли в восторг от огромной нарядной елки в доме знаменитостей. Фанаты восхитились высотой зеленой красавицы и оригинальностью новогодних игрушек, которые актриса выбрала в качестве украшений.

Однако не все подписчики кинозвезды порадовались появлению в ленте фотографий символа предстоящего нового года. Некоторые пользователи соцсети пожалели бедное растение, которое уже через пару недель окажется на свалке.

«Зачем губите такие елочки…»;

«Боже! Срубить такую елку, как рука поднялась, она лет десять росла, наверное. Люди, что с вами?!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Высоцкая порадовала поклонников нежными фото.