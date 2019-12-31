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«Молюсь, чтобы все было нормально»: Рита Дакота попала в ДТП

, 15:50 | Игорь Рязов 227

Перед аварией певица спешила в салон красоты. В ее такси врезался автобус.

Фото: Instagram @ritadakota

Певица Рита Дакота попала в ДТП — в такси с ней на пассажирском сидении врезался автобус. Об этом сообщает StarHit.

По информации издания, авария произошла 30 декабря. Дакота в этот момент спешила в салон красоты.

«Огромный автобус только что врезался со всей силы в такси, в котором я находилась. Я так сильно потянула шею и спину, что теперь молюсь, чтобы все было нормально», — сказала певица.

Несмотря на боль, Рита все-таки добралась до салона красоты. Там ей сделали маникюр и подкрасили волосы. Во время процедур артистка чувствовала себя некомфортно из-за боли в шее при поворотах головы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Рита Дакота ушла от Эмина Агаларова. Она сама рассказала о причинах.

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