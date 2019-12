«Многие жизни спасены»: Трамп похвалил ФСБ за предотвращение теракта в Петербурге

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предотвращение теракта в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Работу ФСБ он оценил на своей странице в Twitter.

«Президент России Владимир Путин позвонил, чтобы поблагодарить меня и США за информацию о готовящемся теракте в очень красивом городе Санкт-Петербурге. Им удалось быстро задержать подозреваемых, при этом многие жизни были спасены. Отличная и важная координация!» — написал Трамп.

President Putin of Russia called to thank me and the U.S. for informing them of a planned terrorist attack in the very beautiful city of Saint Petersburg. They were able to quickly apprehend the suspects, with many lives being saved. Great & important coordination!