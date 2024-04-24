Вышли из тени: посол РФ в США заявил об истинных целях антироссийских санкций

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 51 0

Посол Антонов: США перестали скрывать истинный смысл антироссийских санкций

Вышли из тени: посол РФ в США заявил об истинных целях антироссийских санкций

Фото: © РИА Новости / Михаил Тургиев

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Антонов уверен, что Штаты действуют только в рамках своей личной выгоды.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Штаты наконец-то перестали скрывать свои истинные намерения в отношении антироссийских санкций, о чем дипломат высказался в Telegram-канале российского посольства.

По мнению Антонова, США совершенно не интересна идея улаживания конфликта на Украине, американские политики лишь прикрывают этим свои хищнические амбиции. Он уверен, что власти США «постоянно блещут лицемерием», когда призывают своих союзников отказаться от покупки ископаемого топлива у России.

«Налицо тривиальный сценарий: если американцы не могут выстоять в честном экономическом соперничестве, в ход идут санкции», — настаивает посол РФ в США.

Штаты заявляют о глобальной угрозе потепления, угрожающей абсолютно всем, но при этом сами же стараются навязать союзникам собственный газ. Дипломат считает, что американские власти нацелены на «купирование любой конкуренции».

Ранее 5-tv.ru писал о введении в будущем новых санкций в отношении российский энергетических компаний, однако в Кремле уверены, что российская экономика готова к новым ограничениям.

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