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Жена Андрея Малахова намекнула на второго ребенка?

, 20:02 | Алиса Старжевская Фото 813

Наталья Шкулева опубликовала загадочный пост в Instagram, на основании которого поклонники сделали однозначный вывод.

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Фото, видео: Instagram @natashashkuleva

Жена телеведущего Андрея Малахова Наталья Шкулева выложила загадочный пост на своей странице в Instagram, на основании которого поклонники сделали однозначный вывод.

Влюбленный муж нежно придерживает Наталью за подбородок — супруги не скрывают чувств. Фото из семейного архива так и навеивает новогодним настроением и уютом.

Instagram @natashashkuleva

«Когда только узнала, что… Мечты сбываются», — сопроводила она кадр интригующей подписью.

Подписчики моментально догадались, что именно имела в виду Наталья — шквал вопросов не заставил себя долго ждать, но точного ответа в комментариях семья Малаховых так и не дала.

«Если вы узнали, что беременна. То рада за вас. С наступающим Новым годом»

«Ребенок будет?»

«Беременна? Ура, поздравляем», — писали фолловеры.

У Андрея и Натальи уже есть сын Александр. Мальчик появился на свет в 2017 году. О ребенке телеведущий не часто рассказывает о наследнике и не публикует его снимки в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Малахова рассказала о милом прозвище сына в интервью Собчак.

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