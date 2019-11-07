  1. Пятый канал
  4. Жена Малахова рассказала о милом прозвище сына в интервью Собчак

Жена Малахова рассказала о милом прозвище сына в интервью Собчак

, 20:52 | Мия Субботина 108

Знаменитые родители показали в какой обстановке растят сына.

Фото: Instagram @natashashkuleva

Телеведущий Андрей Малахов и его жена Наталья Шкулева поделились эксклюзивной информацией о воспитании двухлетнего сына в интервью Ксении Собчак. При входе журналистка заметила трогательные записки с прозвищами: «Лулука», «Снегирек», «Тусилка» и другие. Она сразу поняла, что в доме царит прекрасная атмосфера. Наталья поспешила объяснить прозвище сына.

«Дело в том, что у Сашеньки иногда щечки краснеют, как у Андрея. Поэтому мы зовем его снегирьком», — объяснила жена Малахова.

«Какие милые интимные подробности!» — отреагировала Собчак.

Также телеведущая во время экскурсии по дому отметила, что в квартире много книг, игрушек и икон.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Андрей Малахов признался, кто получил самый большой гонорар за участие в его шоу.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.55
0.12
Гороскоп на 7 ноября: деньги идут к вам в руки, Девы!

Последние новости

22:04
Возвращение легенды: Волочкова показала фото в красном мини-бикини
21:52
Сотрудники МЧС устроили праздник для одинокого незрячего мальчика
21:41
Дело антикваров: Начальника Шкиперского поста отправили под домашний арест
21:30
«Виталина рвет и мечет» Прохор Шаляпин все-таки решил стать папой
21:19
Макрон: США грубит Москве, чтобы показать политическое супер-эго
21:08
Вера Брежнева покрасовалась в секси-платье от итальянского дизайнера

Сейчас читают

Новый тренд в Instagram: звезды фотографируются в «позе пони»
Гороскоп на 7 ноября: деньги идут к вам в руки, Девы!
«Афродита!» Екатерина Климова в воздушном платье устроила фотосессию в воде

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев