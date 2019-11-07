Жена Малахова рассказала о милом прозвище сына в интервью Собчак

Телеведущий Андрей Малахов и его жена Наталья Шкулева поделились эксклюзивной информацией о воспитании двухлетнего сына в интервью Ксении Собчак. При входе журналистка заметила трогательные записки с прозвищами: «Лулука», «Снегирек», «Тусилка» и другие. Она сразу поняла, что в доме царит прекрасная атмосфера. Наталья поспешила объяснить прозвище сына.

«Дело в том, что у Сашеньки иногда щечки краснеют, как у Андрея. Поэтому мы зовем его снегирьком», — объяснила жена Малахова.

«Какие милые интимные подробности!» — отреагировала Собчак.

Также телеведущая во время экскурсии по дому отметила, что в квартире много книг, игрушек и икон.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Андрей Малахов признался, кто получил самый большой гонорар за участие в его шоу.