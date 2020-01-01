Видео: Алина Загитова резко одернула фанатов, трогавших ее на автограф-сессии

Российская фигуристка Алина Загитова провела автограф-сессию накануне шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», в котором она принимает участие. Многие болельщики хотели сфотографироваться с ней и приобнять спортсменку, однако Загитова оттолкнула одну из фанаток, которая подошла к ней за автографом. Олимпийской чемпионке Пхенчхана не понравилось, что девушка захотела ее обнять, сообщает «Чемпионат».

Поклонники фигуристки после инцидента разделились на два лагеря. Одни считают, что спортсменке нужно научиться контролировать свои эмоции и быть приветливой и дружелюбной с фанатами. Другие отмечают, что девушка была слишком назойливой и это раздражило Алину. Также они считают, что 17-летняя Загитова просто устала от такого давления и внимания публики.

«Какая Алина красивая, милая, терпеливая, не налюбоваться! И кто пишет, что она словила звезду, пусть сам выйдет на улицу и начнет обжиматься с чужими, незнакомыми людьми! Алина — крайне воспитанная леди, личное пространство надо соблюдать всем! Бесцеремонность всегда раздражает»;

«Это на самом деле неприятно, когда не знакомые люди без спроса лезут обниматься, трогают», — написали пользователи.

13 декабря Алина Загитова объявила о приостановке своей спортивной карьеры и решила не выступать на чемпионате России в Красноярске. Кроме того, из-за этого она не поедет на чемпионаты мира и Европы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Навка показала тренировку Загитовой.