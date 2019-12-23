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«Впервые поднимается на такую высоту»: Навка показала тренировку Загитовой

, 8:08 | Карина Бернтгольц Видео 112

Фигуристка исполнила поддержку в паре с чешским спортсменом Ондржеем Готареком на репетиции шоу.

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Фото, видео: Instagram @tatiana_navka; www.globallookpress.com / Naoki Morita

Российская фигуристка Алина Загитова после слухов об окончании карьеры продолжает тренироваться на льду. Олимпийская чемпионка осваивает элементы парного катания и делает сложные трюки вместе со своим партнером — чешским фигуристом Ондржеем Готареком.

Видеозапись с одной из таких тренировок на своей странице в Instagram опубликовала Татьяна Навка. На кадрах Загитова исполняет сложную поддержку в паре с Готареком. В подписи к публикации Навка пояснила, что фигуристы репетируют перед ледовым шоу.

«Покоряем новые вершины с Алиной Загитовой! Чтобы вы понимали, Алина впервые поднимается на такую высоту, и, поверьте, это очень страшно», — призналась олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Instagram @tatiana_navka

Подписчики были в восторге от мастерства Загитовой. По мнению фолловеров, девушка еще не раз удивит публику сложными элементами на льду.

«Гордость страны!»

«Алина красивая, эффектная, высокопрофессиональная спортсменка, она будет украшением и в парном фигурном катании. Успехов тебе, Алина, и удачи!»

«Непревзойденно!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по словам Навки, Загитова не могла отказаться от участия в новом ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», где ей отведена ведущая роль.

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