«Костик, я беременна!»: в Comedy Club подшутили над Верой Брежневой

Певица Вера Брежнева стала участницей комедийной сценки, которую разыграла актриса Марина Кравец в эфире шоу Comedy Club.

По сюжету номера, на корпоративе некого холдинга «Санрайз» любовница главы предприятия Константина Георгиевича, роль которой исполнила Кравец, решает со сцены признаться ему в чувствах. Ведущий пытается уговорить ее уйти со сцены, потому что Константин Георгиевич пришел на мероприятие не один, а со своей супругой. Однако это только сильнее заводит девушку, и она просит ведущего, чтобы он объявил ее выступление и представил ее «Малышкой». По словам девушки именно так называет ее возлюбленный. После этого она ошеломляет любимого новостью о том, что уже три месяца как находится в интересном положении.

«Спасибо Костик за все тебе. За все подарки, за все, за все. <…> Ты исполняешь любой мой каприз. Но у меня для тебя есть реальный сюрприз. Сейчас у тебя такая радость появится на лице. Короче Костя я не третьем месяце. С новым годом друзья!» — сказала Кравец.

Ведущий пытается унять неугомонную певицу, сообщив ей, что мужчине стало плохо и ему даже вызвали скорую после ее заявления. После этого диалога на сцене появляется Вера Брежнева с песней «Любовь спасет мир». Однако «Малышка», которую ранее еле утащили со сцены, выскочила обратно и стала кричать, как она ненавидит любовника и что новость о беременности ложная.

«Ты знаешь, что я тебе скажу по секрету? Да не беременна я. Я просто этого урода на понт беру!» — кричит «Малышка».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Камеди Клаб | Comedy Club (@comedyclubru) 30 Дек 2019 в 11:14 PST

Поклонники шоу пришли в восторг от комедийного номера и похвалили участницу шоу за такое правдоподобное исполнение роли.

«Какая же она клевая»;

«Кравец лучшая!!!»;

«Марина как всегда молодец! Очень точно показала „зеленых“ девок, интонация и цели… прям в десятку!» — написали юзеры.

Однако некоторые подписчики решили, что это очень тонкий намек на саму Веру Брежневу. В свое время исполнительница увела из семьи Константина Меладзе, при этом их тайный роман долгое время был скрыт от любопытных глаз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вера Брежнева в платье с глубоким декольте одарила поклонников подарками.