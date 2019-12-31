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Виторган в объятиях Нинидзе вспомнил о печальных событиях прошлого Нового года

, 12:30 | Ниса Мурзанаева Фото 558

Артист отметил праздник в полном одиночестве. В декабре 2018-го он и его экс-супруга Ксения Собчак уже расстались. Хотя, официально о разрыве отношений звездная пара не заявляла.

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Фото, видео: Instagram @mvitorgan

Максим Виторган поделился с подписчиками фотографией, на которой обнимает возлюбленную Нино Нинидзе. Милый снимок актер сопроводил не менее милым постом. Скорее, даже трогательным и сентиментальным. В публикации кинозвезда рассказал, как провел прошлый Новый год.

«А я итоги года не буду подводить — кому уже итоги, а я лишь начал жить. Прошлый Новый год я встретил, спя один дома. То есть, Нового года у меня, вроде, и не было», — поделился воспоминанием артист.

Instagram @mvitorgan

Напомним, что в декабре 2018 года слухи о расставании Максима Виторгана и Ксении Собчак стали особенно навязчивыми. Разрыв звездной пары не обсудил только ленивый. Официальное сообщение о разводе знаменитости обнародовали в начале марта 2019 года.

Уже в сентябре нынешнего года Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Максим Виторган также обрел личное счастье — он стал встречаться с актрисой Нино Нинидзе.

Максим Виторган очень дорожит новыми отношениями и счастлив, что этот Новый год он встретит вместе с любимой женщиной.

«Теперь уверенно могу утверждать, что „как встретишь, так и проведешь“ — полная фигня. Вот сейчас правой рукой я печатаю этот пост, а левой глажу, еще пока спящее нежным сном, доказательство этого открытия. Привет, прекрасная N!» — оставил трогательное сообщение актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Виторган не устоял перед чувственным видео Нино Нинидзе.

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