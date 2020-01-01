В России снизился размер беспошлинных онлайн-покупок из-за рубежа

Порог суммы интернет-покупок, не облагающихся пошлиной, снизился до 200 евро. Изменение в соответствующем законе вступило в силу 1 января 2020 года.

Решение об изменении беспошлинной суммы принято Евразийской экономической комиссией, сообщает РИА Новости. Также изменился и максимальный вес покупки, который не облагается дополнительной платой — 31 килограмм.

Если покупка превышает один из параметров, то потребитель должен будет оплатить пошлину в размере 15% от стоимости приобретения — однако размер доплаты не может быть меньше, чем два евро за каждый лишний килограмм.

Обновленные правила действуют на территории Евразийского экономического союза — России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении.

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