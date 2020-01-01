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  4. В России снизился размер беспошлинных онлайн-покупок из-за рубежа

В России снизился размер беспошлинных онлайн-покупок из-за рубежа

, 18:41 | Анастасия Игонина Видео 105

Евразийская экономическая комиссия изменила максимальные сумму и вес покупки, не облагающихся пошлиной.

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Фото, видео: ТАСС/Andrew Milligan, barriers.eaeunion.org

Порог суммы интернет-покупок, не облагающихся пошлиной, снизился до 200 евро. Изменение в соответствующем законе вступило в силу 1 января 2020 года.

Решение об изменении беспошлинной суммы принято Евразийской экономической комиссией, сообщает РИА Новости. Также изменился и максимальный вес покупки, который не облагается дополнительной платой — 31 килограмм.

Если покупка превышает один из параметров, то потребитель должен будет оплатить пошлину в размере 15% от стоимости приобретения — однако размер доплаты не может быть меньше, чем два евро за каждый лишний килограмм.

Обновленные правила действуют на территории Евразийского экономического союза — России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что нумеролог дала прогноз про деньги по дате рождения.

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