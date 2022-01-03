День мученицы Иулиании: что можно и что нельзя делать 3 января

Христианский мир 3 января вспоминает мученицу Иулианию, а также 500 мужей и 130 жен. Девушка родилась в Никомидии на территории нынешней Турции в семье богатого вельможи — язычника Африкана. По канонам начала тысячелетия уже в девятилетнем возрасте ее обручили с неким Елевсием, от рук которого впоследствии она и погибла.

Согласно преданию, Иулиания быстро разочаровалась в языческой вере и втайне от родителей прошла обряд посвящения в христианство.

Когда приблизилось время свадьбы, Иулиания решительно отказалась от замужества. Отец стал уговаривать ее не нарушать давнюю помолвку, но, не добившись желаемого, жестоко избил ее. Затем Африкан отдал дочь на суд главе города — тому самому Елевсию, ее жениху. Тот всячески уговаривал ее выйти за него замуж, обещая не принуждать к перемене веры.

Иулиания отказалась и предпочла принять мучения — ее долго и жестоко истязали, но она после каждой пытки получала свыше исцеление и новые силы.

Все это происходило на глазах многих людей, из которых 500 мужей и 130 жен, видя непреклонность и мужество святой девы, чудесные исцеления ее от ран, также приняли христианство. За это они были обезглавлены, и сама Иулиания была казнена в 304 году.

Кроме прочего, православный мир в этот день почитает двух святых Петра и Прокопа. Оба считались чудотворцами при жизни. На Руси в этот день веселились и гуляли.

Что нельзя делать 3 января:

В этот день никому не желают счастья и здоровья, потому что все исполнится с точностью до наоборот. Категорически не стоит вступать в конфликты.

Что можно делать 3 января:

Нужно быть готовым к борьбе с обольщениями, обманом и иллюзиями. Необходимо постараться сдержать себя и не выпускать на поверхность возникающее негативное отношение к окружающим людям. Внимание лучше уделить продолжению давно начатых, рутинных дел.

Приметы 3 января:

Много снега в этот день — к хорошему урожаю.

Если снега мало и холодно, то лето будет жарким и засушливым.

Если снег до этого дня еще не выпал, то год будет тяжелым и неурожайным.

Именины: Михаил, Никита, Петр, Сергей, Ульяна и Юлиана.

Сновидения в эту ночь указывают на возможности человека, которые не были реализовали, но ими все-таки стоит воспользоваться. Кроме того, нужно проанализировать намеки во сне на те проблемы, от которых человек отвернулся в прошлом и забыл о них, но их придется решать.

Зачатие: благоприятное время — дети рождаются с сильной связью со своим родом, предками, им желательно не менять место жительства, чтобы не терять подпитки.

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