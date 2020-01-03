«Настоящий артист»: Полина Гагарина назвала своего победителя шоу «Голос»

Певица Полина Гагарина по итогам восьмого сезона шоу «Голос» заявила, именно ее подопечный Ив Набиев достоин победы. Как известно, первое место было присуждено певцу из Кабардино-Балкарии Аскеру Бербекову.

Звезда разместила на своей страничке в Instagram совместное фото со своим подопечным.

«Мой победитель Ванька️, спасибо тебе за потрясающие выступления! Ты настоящий артист, яркий, многогранный, харизматичный. Пусть „Голос“ станет трамплином в твою большую артистическую жизнь!», — подписала она снимок.

Певица также поблагодарила свою команду, «которая на протяжении всей осени воплощала все музыкальные задумки», добавив, что завершившийся сезон «Голоса» получился «уж очень ярким».

Одной из первых на пост Гагариной откликнулась ее коллега по музыкальному цеху Светлана Лобода.

«Вчера попала на ваш перфоманс! Харизмат», — написала она.

Instagram @gagara1987

Остальные же поклонники творчества певицы согласились, что талант 34-летнего уроженца Пермского края Ива Набиева был оценен недостаточно.

Ранее другой наставник начинающих артистов на шоу «Голос» Сергей Шнуров раскритиковал Гагарину за неумение выбирать песни подопечным.