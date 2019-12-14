Шнуров раскритиковал Гагарину за неумение выбирать песни подопечным

Сергей Шнуров в резких тонах раскритиковал Полину Гагарину за выступление ее подопечных на шоу «Голос». Музыканту показалось, что 17-летняя Алана Чочиева слишком молода, чтобы исполнять композицию «Опять метель», которая, по его словам, предполагает какой-то жизненный опыт, и девушка просто не понимает, о чем поет.

«Здесь перед нам ангел, который поет „Сильная женщина плачет у окна“. Откуда это? Зачем? Почему выбор такой песни? Объясни мне! Пожалуйста!» — обратился к Гагариной Шнуров, вскочив с места.

Он предположил, что Полина хотела «потрафить» и «угодить» коллеге по шоу — Константину Меладзе, который является автором песни. Следующим объектом критики Шнурова стал канадец Эндрю Гранж, которому, по мнению музыканта, тоже не повезло с выбором музыкального номера.

«Он приехал к нам из Канады и пытался здесь показать свое мастерство. Я ему не поверил. Я вот, правда, не поверил, что он — артист. Вот почему ты дала ему такую песню?» — возмущался артист.

Как полагает Teleprogramma.pro, агрессивное поведение Сергея Шнурова могло быть вызвано тем, что ранее Полина Гагарина спасла участника его команды Ива Набиева. К слову, несмотря на критику, в следующий этап конкурса Гагарина взяла как раз Алану Чочиеву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грубость по отношению к Полине Гагариной позволил себе один из участников проекта, наставником которого как раз является Шнуров.