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«Транснефть» прокомментировала отсутствие поставок нефти в Белоруссию

, 15:31 | Валентин Черников 257

Российская монополия заявила, что не получила заявки от нефтекомпаний на прокачку топлива.

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Фото, видео: ТАСС/ZUMA Wire, /Ковалев Петр, /Майорова Светлана, /Малашенков Василий, /Толочко Виктор

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию с 1 января, передают «Известия». По словам официального представителя российской монополии Игоря Демина, компания не получила от российских нефтекомпаний заявки на поставки «черного золота» на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. При этом он подчеркнул, что транзит нефти не прекращался.

До этого в компании «Белнефтехим» сообщили, что Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию. По словам белорусской стороны, два НПЗ республики работают на оставшихся запасах в штатном режиме. В концерне также заявили, что прорабатывают варианты контрактов на поставку топлива в январе как с Россией, так и с другими источниками.

31 декабря пресс-служба белорусского лидера Александра Лукашенко заверила, что руководства России и республики достигли договоренности о поставках нефтепродуктов без каких-либо контрактов.

Ранее 5-tv.ru писал, что РФ и Белоруссия достигли концептуальной договоренности по газу и нефти. Об этом заявил президент республики Лукашенко.

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