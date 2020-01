«Изменение расклада в регионе»: Как мир отреагировал на убийство Сулеймани

Командующий спецслужбой «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) Касем Сулеймани погиб в результате ракетного удара ВВС США в районе международного аэропорта Багдада. Гибель генерала активно обсуждают во всем мире.

Власти европейских государств дают очень сдержанные комментарии относительно убийства Сулеймани. Например, госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Амели де Моншален сказала только о важности поддержания стабильности на Ближнем Востоке.

«Очевидно, что, когда происходят такие ситуации, эскалация начинает идти полным ходом. Мы прежде всего хотим деэскалации и стабильности», — заявила она в эфире радиостанции RTL.

Дипломат добавила, что президент Франции и глава МИД страны в ближайшее время обсудят ситуацию со всеми партнерами. Она объяснила важность этого угрозой распространения ядерного оружия и «прямой войны».

Сдержанный комментарий дали и в Германии. Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер сказал, что Берлин задействует все каналы для переговоров со всеми участниками ситуации. Особенно он выделил Иран.

«У нас по-прежнему есть наше посольство в Тегеране, есть посольство Ирана в Берлине, у нас действуют дипломатические отношения и каналы диалога с Ираном», — заявил Бургер на брифинге.

Менее сдержанную оценку ситуации дали эксперты. Датский специалист по безопасности Кристиан Моуритзен в эфире TV2 сказал, что убийством Сулеймани США обострили ситуацию в регионе до уровня, которого не было около 40 лет. Аналитики журнала Time утверждают, что «ответные действия Ирана» будут ассиметричны, поэтому Вашингтону есть, чего бояться.

Отчасти слова экспертов подтверждают действия руководства Израиля. Министр обороны страны созвал экстренное совещание с главами спецслужб и армии, сообщил телеканал Al Jazeera.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху прервал визит в Грецию и экстренно вернулся в страну. При этом он заявил, что США имели право на военную операцию по убийству Сулеймани.

«У Израиля есть право на самозащиту. У США есть точно такое же право <…>. Мы полностью стоим на стороне США в справедливой борьбе за мир, безопасность и самооборону», — сказал Нетаньяху, стоя у самолета.

