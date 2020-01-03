«Изменение расклада в регионе»: Как мир отреагировал на убийство Сулеймани

Командующий спецслужбой «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) Касем Сулеймани погиб в результате ракетного удара ВВС США в районе международного аэропорта Багдада. Гибель генерала активно обсуждают во всем мире.

Реакция Европы на гибель Сулеймани

Власти европейских государств дают очень сдержанные комментарии относительно убийства Сулеймани. Например, госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Амели де Моншален сказала только о важности поддержания стабильности на Ближнем Востоке.

«Очевидно, что, когда происходят такие ситуации, эскалация начинает идти полным ходом. Мы прежде всего хотим деэскалации и стабильности», — заявила она в эфире радиостанции RTL.

Дипломат добавила, что президент Франции и глава МИД страны в ближайшее время обсудят ситуацию со всеми партнерами. Она объяснила важность этого угрозой распространения ядерного оружия и «прямой войны».

Сдержанный комментарий дали и в Германии. Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер сказал, что Берлин задействует все каналы для переговоров со всеми участниками ситуации. Особенно он выделил Иран.

«У нас по-прежнему есть наше посольство в Тегеране, есть посольство Ирана в Берлине, у нас действуют дипломатические отношения и каналы диалога с Ираном», — заявил Бургер на брифинге.

Менее сдержанную оценку ситуации дали эксперты. Датский специалист по безопасности Кристиан Моуритзен в эфире TV2 сказал, что убийством Сулеймани США обострили ситуацию в регионе до уровня, которого не было около 40 лет. Аналитики журнала Time утверждают, что «ответные действия Ирана» будут ассиметричны, поэтому Вашингтону есть, чего бояться.

Реакция стран Ближнего Востока на гибель Сулеймани

Отчасти слова экспертов подтверждают действия руководства Израиля. Министр обороны страны созвал экстренное совещание с главами спецслужб и армии, сообщил телеканал Al Jazeera.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху прервал визит в Грецию и экстренно вернулся в страну. При этом он заявил, что США имели право на военную операцию по убийству Сулеймани.

«У Израиля есть право на самозащиту. У США есть точно такое же право <…>. Мы полностью стоим на стороне США в справедливой борьбе за мир, безопасность и самооборону», — сказал Нетаньяху, стоя у самолета.

Противоположной точки зрения придерживаются власти Сирии. В Дамаске действия США сочли «преступной агрессией», к которой прибегают преступные бандформирования.

«Сирия решительно осуждает преступную агрессию США <…>. Сирия заявляет о полной солидарности с дружественным Ираком и Ираном», — цитирует агентство SANA заявление МИД Сирии.

В МИД Ирана убийство Сулеймани назвали «проявлением государственного терроризма» со стороны США, а также пригрозили ответственностью американскому режиму.

«Акт международного терроризма США, направленный на генерала Сулеймани <…> чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией», — написал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

Реакция России на гибель Сулеймани

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила убийство Сулеймани тем, что США «интересовало изменение расклада в регионе». Она отметила, что перед нападением на другое государство должно пройти обсуждение в Совете Безопасности ООН. США так и поступили, но только после ракетного удара.

«То есть сначала ракетный удар, а потом мнение всех остальных <…>. Кроме эскалации напряженности в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей, это ни к чему не приведет», — цитирует Захарову RT.

Дипломат также обратила внимание на реакцию Ирака, по территории которого США нанесли удар для убийства Сулеймани.

«Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди расценивает воздушный удар по аэропорту Багдада <…> как акт агрессии против его страны», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова о гибели Касема Сулеймани. Он считает, что «США толкают Иран в ядерную программу».