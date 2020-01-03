«США толкают Иран в ядерную программу»: политолог о реакции на гибель Сулеймани

Убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) Касема Сулеймани чревато печальными последствиями для США на Ближнем Востоке. К таким выводам пришел российский политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Как сообщал 5-tv.ru, генерал Сулеймани погиб в результате ракетного удара ВВС США в районе международного аэропорта Багдада. Кроме него, жертвами атаки стали заместитель главы иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис и четверо его сторонников. Высокопоставленные военные находились в автомобильной колонне, по которым американские военные силы ударили с воздуха. Как уточняется, приказ на уничтожение Сулеймани отдал президент Дональд Трамп.

«США окончательно захлопывают дверь перед Ираном, не давая ему возможности для переговоров, и толкают его в ядерную программу. Это уникальная ситуация, которая сильно ухудшает ситуацию на Ближнем Востоке. Вашингтон раскачал ее, не оставив аргументов для нормальных переговоров. Он не может договариваться с Ираном, почти не может договариваться с представителями Ирака, не может наладить отношения с Турцией и другими странами Ближнего Востока», — замечает Абзалов.

По мнению политолога, действия США — это серьезный вызов как восточным странам, так и России. Поскольку представители Ирана присутствуют в Сирии, Ливане, Ираке, а сам Иран выступает российским бизнес-партнером. Теперь мировое сообщество должно ожидать ответной реакции от Москвы, считает эксперт.

«Надо понимать, что такого типа действия (со стороны США — Прим. ред.) не сдержат Иран. Они наоборот усилят иранскую позицию. Вашингтон играет на руку Москве тем, что консолидирует общество против единого внешнего агрессора. Это еще раз говорит о том, что единой тактики по иранскому, иракскому и сирийскому направлению у Трампа нет. Он меняет стратегию раз в квартал, что не может не разочаровывать союзников, которые нацелены на долгосрочную перспективу», — заключает Абзалов.

Ответ Москвы последовал незамедлительно. В МИД РФ назвали действия США авантюрой, которая чревата тяжелыми последствиями для мира и стабильности.

«Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

На фоне произошедшего не менее важным выглядит тот факт, что американские власти проявили себя в новом отрицательном качестве на мировой арене. Они позволили себе ликвидировать высокопоставленного военного чиновника государства, входящего в Организацию объединенных наций (ОНН), что является очередным актом разрушения системы международных отношений, выстраиваемую десятилетиями для поддержания мира и стабильности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иран обещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани.