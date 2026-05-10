В ФРГ обсуждают кандидатуру Штайнмайера на роль переговорщика с Россией

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 21 0

В коалиции не доверяют экс-канцлеру Герхарду Шредеру, которого в качестве посредника ранее предложил президент России Владимир Путин.

Кто выступит посредником в переговорах РФ и ЕС

Фото: www.globallookpress.com/Helmut Fricke

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Spiegel: в ФРГ обсуждают возможность посредничества Штайнмайера в диалоге с РФ

В Германии представители правящей коалиции приступили к обсуждению возможности привлечения президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера к переговорному процессу между Европой и Россией. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники в коалиции.

«Обдумывается, может ли сыграть свою роль в мирных переговорах федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер», — говорится в публикации.

Дискуссия о посредниках активизировалась на фоне недавних заявлений президента России Владимира Путина. Накануне российский лидер, отвечая на вопросы представителей прессы о том, кого он видит в качестве подходящего партнера для ведения переговоров со стороны Европы, выделил кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

По данным издания, немецкие власти с осторожностью относятся к кандидатуре Шредера, однако в коалиции допускают, что связка Шредера и Штайнмайера «могла бы стать интересным вариантом».

В материале отметили, что сам факт подобных обсуждений внутри немецкого руководства свидетельствует о растущем напряжении вокруг ситуации на Украине и попытках ускорить поиск путей для урегулирования конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:18
Любовь не витает в воздухе: в Китае зафиксировано рекордное падение числа браков
19:05
В ФРГ обсуждают кандидатуру Штайнмайера на роль переговорщика с Россией
19:00
Брак без любви ради стабильности: цена семейного благополучия
18:39
Кир Стармер отказался уйти в отставку под давлением депутатов
18:30
Чипсы убивают разум: всего одна пачка в день провоцирует повреждение мозга
18:22
Погибший в ДТП под Омском подросток попал в роковой автобус в последний момент

Сейчас читают

На Тенерифе создали «мертвую зону» для эвакуации людей с хантавирусного лайнера
Опасный хлеб: как привычные углеводы незаметно разрушают метаболизм
Водопровод может кишить червями: срочно проверьте свой кран в квартире
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео