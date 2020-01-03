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  4. «Моя любовь»: Ирина Шейк показала аппетитные формы в леопардовом купальнике

«Моя любовь»: Ирина Шейк показала аппетитные формы в леопардовом купальнике

, 17:37 | Игорь Рязов Фото 233

В комментариях российская супермодель подшутила над одним из подписчиков.

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Фото, видео: Instagram @irinashayk

Ирина Шейк выложила свое сексуальное фото в Instagram. На снимке российская супермодель запечатлена в леопардовом купальнике. Она стоит спиной к камере, что дает возможность оценить ее ягодицы.

«День второй», — подписала Шейк фото, добавив хэштег «ФС Коста-Рика».

Instagram @irinashayk

В комментариях модель подшутила над подписчиком, сделавшим комплимент ее фигуре.

«Моя любовь», — написал поклонник.

«Это и твое любимое дерево?» — ответила ему Ирина.

Другие подписчики отмечали красивый пейзаж на фото, желали Ирине счастливого 2020 года, а также восхищались ее красотой.

«Красивый пляж, красивое дерево»;

«Счастливого нового года, моя любовь»;

«Боже мой, второй день стоил ожидания»;

«Третий день я не переживу», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Шейк встретила Новый год в секси-купальнике. Компанию популярной супермодели составили двое парней и подруга.

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